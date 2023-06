Rusland roept Belgische ambassadeur op het matje ‘vanwege gebruik Belgische wapens’

Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag de Belgische ambassadeur in Moskou op het matje geroepen vanwege het vermeende gebruik van ‘Belgische wapens’ door pro-Oekraïense militanten op Russisch grondgebied.

Buitenlandse Zaken in Brussel bevestigt het nieuws aan persagentschap Belga.

‘Hij kreeg een sterk protest te horen naar aanleiding van de onthulde bewijzen dat wapens van Belgische makelij gebruikt werden door groepen saboteurs die op 22 mei terroristische aanvallen uitvoerden op het grondgebied van de regio Belgorod’, aldus de verklaring van het Russische ministerie.

Rusland drong er bij Brussel op aan ‘niet de ogen te sluiten voor het groeiende bewijs van de steun van het regime in Kiev aan terroristen, die burgers en civiele infrastructuur in Rusland als doelwit hebben’.

FN Scar

Eind mei hebben pro-Oekraïens partizanen verschillende dorpen op Russisch grondgebied aangevallen. De Amerikaanse krant The Washington Post analyseerde videobeelden en foto’s van die gewapende acties en zei dat er onder meer gebruik werd gemaakt van FN Scar, een automatisch wapen dat geproduceerd wordt door de Luikse wapenfabriek FN Herstal.

Defensie en de inlichtingendiensten zijn daarop een onderzoek gestart. De regels voor wapenleveringen zijn namelijk erg strikt: de voorwaarde is dat ze worden gebruikt voor de verdediging van het Oekraïens grondgebied op Oekraïens grondgebied, terwijl Belgorod deel uitmaakt van Rusland.

Hoewel de impact van de aanvallen al bij al beperkt bleef, veroorzaakten de acties meteen zenuwachtigheid bij de Navo-landen, omdat al snel bleek dat er westers materieel was gebruikt. Behalve de Belgische machinegeweren zouden ook een gepantserd voertuig uit Polen en Tsjechische aanvalswapens ingezet zijn, berichtte The Washington Post.

‘De Belgische ambassadeur is inderdaad ontboden in Moskou’, bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken. ‘Hij heeft geantwoord dat de Belgische wapens die aan Oekraïne zijn geleverd, aan zeer strikte regels beantwoorden. De wapens zijn uitsluitend bedoeld voor de verdediging van het Oekraïense grondgebied tegen de Russische invasie. Dit staat in alle documenten die bij elke levering worden gevoegd. Ons land eist ook garanties dat deze wapens gebruikt zullen worden in overeenstemming met het internationaal humanitair recht.’

Buitenlandse Zaken kan tot op heden de bewering van de The Washington Post wel niet bevestigen, maar benadrukt wel dat vorige week een instructie gestuurd is naar de Belgische ambassade in Oekraïne ‘om de Oekraïense autoriteiten te herinneren aan onze principes over wapenleveringen en om hen te informeren over onze bezorgdheden’.