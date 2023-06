Colruyt beslecht strijd

De supermarktgroep Colruyt gaat opnieuw producten van de Amerikaanse multinational Mondelez aanbieden. De verkoop van een aantal merken zoals Lu, Milka en Côte d'Or via Colruyt kwam in het gedrang omdat de retailer het niet eens was met een forse prijsverhoging. Wat beide partijen nu overeengekomen zijn, wordt niet bekendgemaakt. Grote voedingsbedrijven slagen er goed in hun gestegen kosten af te wentelen op de consument, ondanks verzet van de supermarkten. Colruyt zelf maakt later deze maand zijn jaarresultaten bekend van het boekjaar dat op 31 maart eindigde. Colruyt waarschuwde eerder voor een flinke winstdaling, maar zei recent dat de daling minder groot zal zijn dan aanvankelijk gevreesd. (pdd)