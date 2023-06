Egypte beschuldigt Leids museum van geschiedvervalsing

Het Leidse Rijksmuseum van Oudheden (RMO) mag geen opgravingen meer doen in de Egyptische necropolis Sakkara. Dat is het gevolg van de tentoonstelling Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk. In een e-mail schrijft de Egyptische Oudheidkundige Dienst dat het museum zich schuldig heeft gemaakt aan ‘geschiedvervalsing’ vanwege de ‘Afrocentrische’ insteek van de expositie. Dat meldt NRC.

In de tentoonstelling gaat het museum op zoek naar ‘de betekenis van het oude Egypte en Nubië in het werk van artiesten uit de Afrikaanse diaspora’. Kort na de opening, eind april, kwamen er via sociale media reacties, sommige racistisch, uit Egypte binnen. Ze verweten het RMO mee te werken aan de toe-eigening van de Egyptische cultuur door zwarte artiesten uit de VS. (gvds)