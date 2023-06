Op 7 juni 2003 stonden Kim Clijsters en Justine Henin tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Hoe staat het Belgische tennis er 20 jaar later voor? ‘Niet alleen België, maar de hele wereld zoekt tennisvedetten.’

Waar was u op 7 juni 2003? De kans is groot dat u een van de 1,3 miljoen Vlamingen was die op televisie zagen hoe Justine Henin Kim Clijsters versloeg in de finale van Roland Garros. Die eerste Belgische ...