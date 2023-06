Gert-Jaap Hoekman wordt op 1 september hoofdredacteur van NOS Sport. Hij was sinds 2013 hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwssite NU.nl. Zijn aanstelling komt na het vertrek van de hoofdredactie van NOS Sport eerder dit jaar. Na een dossier in De Volkskrant was interne commotie ontstaan over grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkcultuur op de sportredactie. Presentator Tom Egbers werd van het scherm geweerd, er kwam een bedrijfsbreed onderzoek.