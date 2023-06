Joran Van der Sloot toch in beroep tegen uitlevering aan VS

Joran van der Sloot heeft maandag geweigerd het document te ondertekenen waarmee hij door Peru zou kunnen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De 35-jarige Nederlander is van plan in beroep te gaan tegen zijn uitlevering.

Van der Sloot is hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005. Hij zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Hij moet na het proces in de VS, mocht dit er inderdaad van komen, terug naar Peru voor de rest van zijn straf. Vorige week zei Van der Sloots advocaat nog dat zijn cliënt de uitlevering niet aanvecht en naar Amerika wil gaan.

Een hoorzitting over het beroep vindt waarschijnlijk dinsdag of donderdag plaats, zo vertelde zijn advocaat Maximo Altez maandag aan de Amerikaanse zender ABC News.

Eerder maandag berichtte de Nederlandse krant De Telegraaf dat Van der Sloots uitlevering aan de VS om een andere reden op losse schroeven staat. De Nederlandse ambassade in Peru zou namelijk een formele klacht hebben ingediend tegen Peru omdat de gevolgde procedure juridisch gezien onjuist is, waardoor Van der Sloots rechten op een eerlijk proces geschonden zijn. De krant baseerde zich daarbij op uitlatingen van advocaat Altez.

Maandag maakten de Peruaanse autoriteiten bekend dat de uitlevering voor aanstaande donderdag staat gepland. Zaterdag werd daarvoor al een eerste stap gezet, toen Van der Sloot verplaatst werd naar een andere gevangenis in Peru.

