Na drie dagen assisenproces blijft weinig over van het verhaal van beklaagde Jürgen D. over de moord op Ilse Uyttersprot. ‘D. is niet geestesziek. Hij kan beslissingen te nemen en heeft er op een bepaald moment ook een genomen.’

Jürgen D. wandelt, slentert, naar het politiekantoor. Onderweg werpt hij een blik op de posters langs de straat. Het is 4 augustus 2020, vroeg in de ochtend, de eerste dag van een hittegolf in volle coronacrisis ...