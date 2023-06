Rammstein gaat zelf beschuldigingen aan adres van zanger Till Lindemann onderzoeken

De Duitse metalband Rammstein gaat de beschuldigingen tegen zanger Till Lindemann over zijn omgang met vrouwen zelf onderzoeken. Volgens informatie die persbureau dpa kon inkijken, heeft de band hiervoor een advocatenkantoor ingehuurd.

Het onderzoek moet een stand van zaken opleveren van de hele situatie. Het advocatenkantoor moet bijvoorbeeld nagaan of er sprake is van druggebruik zonder medeweten van betrokkenen tijdens concerten.

Verschillende vrouwen uitten de voorbije dagen, deels anoniem, beschuldigingen aan het adres van de 60-jarige zanger. Er zou sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige vrouwen zouden seks hebben gehad tegen hun wil en anderen beweren dat ze gedrogeerd werden. Jonge vrouwen zouden tijdens concerten uitgekozen worden, en dan de vraag krijgen om naar een afterparty te gaan.

In een statement reageerde de band enkele dagen geleden reeds dat die de beschuldigingen ‘buitengewoon ernstig’ neemt.

‘Casting director’ ontslagen

Rammstein is momenteel bezig met een Europese tour. Deze week speelt de band vanaf woensdag vier dagen in München. Hier zijn er al wijzigingen doorgevoerd. Zo zal er bijvoorbeeld geen ‘row zero’ zijn. Dat is de praktijk waarbij jonge, meestal vrouwelijke, fans uit het publiek worden gepikt om hen vervolgens op de eerste rij te zetten. Er zijn voorts geen afterparties gepland.

De vrouw die de jonge, mooie vrouwen moest uitkiezen, is inmiddels ontslagen, zo melden de Duitse media. Alena Makeeva (35) omschreef zichzelf op Instagram als ‘casting director on the tour with Till Lindeman’. Bij haar zoektocht naar een ‘geschikt’ publiek voor row zero en de afterparties zou Makeeva vaak expliciet gevraagd hebben naar vrouwen die seks met Lindemann zagen zitten, soms hield ze het op meer omfloerste omschrijvingen, genre ‘plezier maken’.

De Russische Makeeva presenteerde zichzelf als een goede vriendin van de frontman, die ze zelf als fan leerde kennen toen Rammstein in 2013 headliner was op het festival Rock over the Volga in Samara (Rusland), de geboortestad van Makeeva.

Begin augustus staat de band drie dagen na elkaar geprogrammeerd in het Koning Boudewijnstation in Brussel.

