Picasso’s muze Françoise Gilot (101) overleden

Op een legendarisch beeld van Magnum-fotograaf Robert Capa huppelt Françoise Gilot lichtvoetig over het strand van de Côte d’Azur, terwijl Picasso schalks een parasol achter haar ophoudt. Hij lijkt dolverliefd.

De foto sierde de cover van haar beroemde boek Life with Picasso (1964), een intiem en openhartig portret. Gilot, dochter van een zakenman en aquarelliste, was zelf een beginnend kunstenares. In haar boek beschrijft ze het dagelijks leven met de man die ze op haar 21ste ontmoette (Picasso was toen al 61) en wiens muze en minnares ze bleef tussen 1943 en 1953. Ze overleed op 101-jarige leeftijd in Manhattan.

Picasso’s nietsontziende omgang met vrouwen levert de jongste tijd steeds vaker voer op voor kritiek. Ook zijn relatie met Gilot was woelig. Na de breuk nam hij wraak, door de Franse kunstwereld contact met haar te verbieden. Ze had twee kinderen met hem, Paloma en Claude. Gilot hertrouwde nog twee keer, bracht haar oude dag in Parijs en New York door en schreef in 1990 een boek over de vriendschap en rivaliteit tussen Picasso en Matisse.

Gilot bleef tot op hoge leeftijd schilderen. Op veilingen haalden haar aquarellen en schetsen stevige bedragen, maar ze zal altijd onthouden blijven als ‘de vrouw die Picasso dumpte’.

Gilot en Picasso in 1948 op het strand, een legendarisch beeld. Foto: ©Robert Capa/Magnum photos

Lees ook