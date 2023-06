‘Amerikaanse inlichtingendiensten wisten maanden op voorhand dat Oekraïne Nord Stream zou aanvallen’

Na maanden onderzoek is er nog steeds geen schuldige aangewezen voor de onderzeese sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. En dat terwijl de VS al maanden voor de explosies wisten dat Oekraïne een aanval plande, schrijft The Washington Post.

De Amerikaanse inlichtingendiensten wisten drie maanden op voorhand dat Oekraïne de Nord Stream-gaspijpleidingen zou opblazen, bericht The Washington Post. De Amerikaanse krant baseert zich daarvoor op online gelekte informatie.

De CIA zou in juni, via een Europees spionage-agentschap, te weten zijn gekomen dat een team van zes Oekraïense special forces de intentie had om de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland te beschadigen. De CIA zou in juni die informatie ook gedeeld hebben met Duitsland en andere Europese landen.

Uiteindelijk werden Nord Stream 1 en Nord Stream 2 in september onderzees beschadigd na verschillende explosies, in de economische zones van Zweden en Denemarken. De zaak wordt nog steeds door meerdere Europese landen onderzocht, een schuldige werd nog niet aangewezen. De beschadiging van de gaspijpleidingen versnelde de transitie van Europa naar gasimport uit andere landen. Zowel de VS als de Navo noemden de explosies een sabotagedaad.

Het inlichtingenrapport zou te grabbel gegooid zijn op Discord. Jack Teixeira, lid van de Air National Guard, werd recent aangeklaagd voor het verspreiden van geheime informatie via dat chatplatform. The Washington Post zou via vrienden van Teixeira de informatie bemachtigd hebben.

In een reactie zegt het Witte Huis niet vooruit te willen lopen op het onderzoek naar de ontploffingen. De CIA heeft nog niet gereageerd.

