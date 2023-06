Franstalige groenen accepteren Vlaamse eisen natuurherstelwet

Een Belgisch standpunt over de Europese natuurherstelwet lijkt nu plots toch niet zo veraf. Of hoe Ecolo-ministers de Vlaamse bezorgdheden tegemoetkomen, maar de wet toch ook voldoende ambitieus vinden.

Een pauze in de totstandkoming van de Europese natuurherstelwet? Integendeel, twee weken na de opmerkelijke oproep daartoe van premier Alexander De Croo (Open VLD), lijken net een Belgisch standpunt en een ‘go’ voor die wet dichterbij dan ooit. De Waalse regering erkent de Vlaamse bezorgdheden die werden geuit door de Vlaamse regering bij monde van minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). Zij was voorstander van een Europese natuurherstelwet, maar dan wel met enkele cruciale aanpassingen. De stikstofcrisis maande de Vlaamse regering aan tot voorzichtigheid. Zo wees Demir erop dat een dichtbevolkte regio als Vlaanderen buitensporig zou worden getroffen door de wet.

De Europese natuurherstelwet blijkt nu sterk opgeschoven in de richting van de Vlaamse bezorgdheden. Dat blijkt uit een nieuw Zweeds voorstel, dat De Standaard kon inkijken. In die nieuwe versie van de tekst van de Europese Commissie staat nu dat lidstaten de verscheidenheid van regio’s in rekening mogen brengen, onder andere qua bevolkingsdichtheid. De tekst erkent nu ook dat het verslechteringsverbod te zwaar weegt buiten de erkende natuurgebieden die vallen onder Natura2000. Voor de Vlaamse regering is dat een belangrijk punt, gezien er werd gevreesd voor een vergunningsstop inzake landbouw en industrie.

Vanuit het kabinet-Demir is te horen dat er in de tekst inderdaad toegevingen zijn gebeurd in de Vlaamse richting, maar dat hij nog in de details wordt uitgeplozen. Er wordt op gewezen dat er ‘zeer constructief’ is samengewerkt met de Waalse collega Céline Tellier (Ecolo). Nochtans liepen de gesprekken tot voor kort stroef met de drie andere ministers van Leefmilieu in dit land, telkens van Ecolo-signatuur.

Geen lege doos

Opvallend genoeg is er ook grote tevredenheid over dit Zweedse voorstel bij de groene ministers van Leefmilieu Alain Maron (Brussel) en Céline Tellier (Wallonië). Ook de Vlaamse groenen zijn tevreden, zo valt te horen bij het kabinet van Petra De Sutter, die als vicepremier betrokken is bij de onderhandelingen voor een Belgische consensus. Het verslechteringsverbod bleef bewaard en deze natuurherstelwet zal ook buiten de Natura2000-gebieden van toepassing zijn – zij het dus met enige aanpassingen. De Europese verordening zou bovendien met een pak financiële steun komen, waardoor die ‘geen lege doos’ is, klinkt het. De groenen vinden de tekst ambitieus genoeg, met het doel om 20 procent natuurherstel te verwezenlijken tegen 2030.

Woensdag wordt het Zweedse voorstel besproken op Belgisch niveau. In de voormiddag staat de natuurherstelwet op vraag van minister Demir op de agenda van het Overlegcomité. In de namiddag wordt er verder gesproken in een zogenaamde dge-vergadering om een Belgisch standpunt te coördineren. Of er woensdag al zo’n Belgische consensus landt, daar wil geen van de partijen op vooruitlopen. Die hoeft er pas te zijn tegen 20 juni, klinkt het, wanneer de Europese ministers van Leefmilieu samenzitten in de Raad van de EU.

‘Geen sprake van een pauze’

Parallel daarmee heeft ook het Europees Parlement een compromistekst gesmeed voor de natuurherstelwet van de Commissie. Ook die gaat in de richting van de Vlaamse bezorgdheden, met meer flexibiliteit voor de lidstaten bij de uitvoering van de verordening. Het Europees Parlement stemt daarover op 15 juni. Tot slot kunnen dan de onderhandelingen tussen de drie instellingen (met de Commissie) na de zomer beginnen over een gezamenlijke compromistekst. En dat lijkt nu niet langer onmogelijk.

‘De behaalde amendementen zijn zowel door Wallonië als door Vlaanderen gevraagd’, zegt Tellier. ‘Zij waarborgen ook de juridische zekerheid. Er is geen sprake van een pauze voor de bescherming van natuur.’

