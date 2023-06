Gentenaars mogen in referendum stemmen over betaalbaar wonen

In Gent heeft de actiegroep Te Duur voldoende handtekeningen ingezameld om een referendum over de woningnood af te dwingen. Die vindt plaats op 8 oktober.

Alle Gentenaars van ouder dan 16 jaar mogen zich in het najaar uitspreken over de woningnood in hun stad. Een actiegroep, Te Duur, had daartoe een petitie opgestart.

‘Alle handtekeningen zijn de voorbije weken intensief gecontroleerd en het bleken er voldoende te zijn om een referendum te organiseren’, zegt Isabelle Heyndrickx (CD&V), de Gentse schepen van Burgerzaken. Die bevestigt dat de petitie bijna 27.000 geldige handtekeningen telt. Dat komt neer op zo’n 10 procent van alle Gentenaars. Een lokaal bestuur is verplicht om een referendum te organiseren als 10 procent van de bevolking zich daarvoor uitspreekt.

Sociale woningen

Het referendum vindt plaats op zondag 8 oktober en zal gaan over het tekort aan betaalbare woningen in de stad. In tweede instantie klaagt Te Duur de verkoop van openbare gebouwen aan. De actiegroep wil dat publieke gronden en gebouwen worden ingezet voor sociale woningbouw en wil een debat op gang brengen over de woningprijzen in Gent. Hoe die vraag naar betaalbare woningen vertaald op het stembiljet geformuleerd zal worden, valt nog af te wachten. Eind juni zal de gemeenteraad zich over dat vraagstuk buigen.

De laatste keer dat er een volksraadpleging plaatsvond in Gent was in 1999. Toen ging die over gratis openbaar vervoer, maar was de opkomst te laag om geldig te zijn. Minstens 10 procent van de Gentse inwoners moet een stem uitbrengen, anders is het referendum sowieso niet bindend.

