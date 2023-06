Minister van Landbouw Jo Brouns: ‘Ik had zelf misschien wel boer willen worden’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

De boerenbuiten (1)

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) haalt in Dag Allemaal herinneringen op aan zijn jeugd, die hij voor een groot deel heeft doorgebracht op de boerderij van zijn grootvader. ‘Als kleine jongen ging ik ’s zomers helpen: hooi scheppen, met de hond de koeien binnenhalen, meerijden met de tractor’, vertelt Brouns. Maar de lokroep van de boerenbuiten was niet sterk genoeg. Brouns ging criminologie studeren aan de KU Leuven en ging daarna aan de slag bij de stad Gent. Maar zijn ervaring in de stallen, silo’s en serres komt bij zijn huidige job als minister van Landbouw dan toch nog van pas.

Helm op! (1)

Nadat hij met de fiets was gevallen, riep premier Alexander De Croo (Open VLD) afgelopen weekend op om steeds een helm te dragen. Hij wordt daarin bijgestaan door Jan Peumans (N-VA), voorzitter van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het belang van een fietshelm heeft de gewezen parlementsvoorzitter zelf aan den lijven mogen ondervinden. ‘Drie jaar geleden ben ik zwaar gevallen met de fiets. Ik zat zes weken in een rolstoel. Zonder helm waren de gevolgen nog veel erger geweest.’

De boerenbuiten (2)

Dat Jo Brouns criminologie is gaan studeren, is toch een beetje verrassend. ‘Ik had misschien wel boer willen worden’, bekent hij op het einde van het interview in Dag Allemaal. ‘Maar tegenwoordig heeft een boer amper de ruimte om daarnaast nog een engagement op te nemen, zoals mijn grootvader deed.’ Die grootvader gaf de politieke microbe door. Opa Brouns stampte samen met zijn zoon de lokale CVP-afdeling uit de grond in het Limburgse Kinrooi, de gemeente waar Brouns vandaag burgemeester is.

Helm op! (2)

Peumans’ liefde voor de fietssport is door de val drie jaar geleden alvast niet afgenomen. ‘Vorig jaar heb ik ongeveer 4.000 kilometer gereden’, klinkt het. ‘Ik rij naar Hasselt, Genk, Tongeren, Maaseik ...’. En op elk van die tochtjes draagt hij een helm. ‘Ik voel me er veiliger mee. Als mensen ermee lachen, dan is dat mijn probleem niet. Ik zie zo vaak mensen zonder helm fietsen. Doe er toch alstublieft een op’, vraagt Peumans.