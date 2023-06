Wereldbank ziet 2023 iets zonniger in, maar blijft vooral pessimistisch

De Wereldbank ziet de globale economische groei dit jaar iets zonniger in dan aanvankelijk gedacht. De hoge interestvoeten wegen wel op de prognoses voor volgend jaar.

Verwachtte de Wereldbank aanvankelijk dat de wereldwijde economie dit jaar zou groeien met 1,7 procent, dan stelde ze die prognose dinsdag iets naar boven bij. De verstrekker van leningen aan groeilanden gaat er nu van uit dat de wereldwijde economische groei dit jaar zal uitkomen op 2,1 procent – of 0,4 procentpunt hoger.

Dat is weliswaar nog steeds aanzienlijk minder dan het globale groeicijfer van 3,1 procent van vorig jaar. Sterker nog: de groei van de ontwikkelde economieën komt dit jaar uit op een van de laagste punten van de voorbije vijf decennia. Van twee derde van de groeilanden zal de economische groei dit jaar achterblijven op die van vorig jaar.

‘De groei blijft de rest van het jaar lijden onder de aanhoudende effecten van monetaire verkrapping en strengere kredietvoorwaarden, in de vorm van onder meer hogere interestvoeten’, stelt de Wereldbank. ‘De verwachting is dat die factoren de economische activiteit ook volgend jaar zullen blijven beïnvloeden, waardoor de mondiale groei achterblijft bij eerdere prognoses.’

Om die reden gaat de Wereldbank voor 2024 nog maar uit van een groeicijfer van 2,4 procent voor 2024. Begin dit jaar ging ze nog uit van 2,7 procent groei. Voor 2025 rekent de instelling op 3 procent groei wereldwijd.

China en VS leiden dans

De beter dan verwachte groei dit jaar – in januari waarschuwde de Wereldbank nog voor een dreigende mondiale recessie – is onder andere het gevolg van de sterke arbeidsmarkt en consumptie in de Verenigde Staten en China’s sneller dan verwachte herstel na de coronalockdowns.

De Wereldbank verwacht nu dat de VS dit jaar zullen afklokken op 1,1 procent groei, meer dan dubbel zoveel als aanvankelijk gedacht. China zou een groeicijfer van 5,6 procent optekenen, flink boven de eerdere verwachting van 4,3 procent die de Wereldbank in januari had opgetekend.

De eurozone laat veel minder spectaculaire groeicijfers noteren. De groeiverwachting voor dit jaar staat voor de muntunie nu op 0,4 procent.

Recessiedreiging

Behalve door de hoge rentevoeten vreest de Wereldbank dat de economische groei volgend jaar ook gefnuikt zal worden door de aanhoudende problemen in de banksector. In een van de meest negatieve scenario’s houdt de instelling er rekening mee dat de banken in ontwikkelde economieën steeds minder bereid zullen zijn om leningen te verstrekken. In dat geval zou de wereldwijde groei voor volgend jaar verder kunnen afkalven tot een magere 1,3 procent – wat meteen een van de laagste groeicijfers in drie decennia zou zijn.

‘Als die financiële stress zich vervolgens ook wereldwijd verspreidt, zou de gehele wereldeconomie in 2024 zelfs in een recessie kunnen terechtkomen’, waarschuwt de Wereldbank.

