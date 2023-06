Vuurdoop zonder onderdompeling

Toptechnieken en goeie muzikanten bouwen klankkastelen uit Bach- en Telemann-krakers, maar zonder aangepaste ‘hardware’ beleef je als luisteraar de immersieve opname niet ten volle.

VERITA BAROQUE The German album Evil Penguin Classic

De waarheidsvinding – zo heet dat in gerechtelijke middens – is nergens zo heikel als in de oude muziek. Wat heet ‘authentiek’ als je eeuwenoud repertoire integer maar innovatief wil brengen? Verità Baroque, de coronababy van alles-fluiter Taya König-Tarasevich en cellist Bartolomeo Dandolo Marchesi, doet niet aan archeologische reconstructie, maar zet in op multimediale herontdekkingen van canoniek werk.

Dit debuut, met een sonate, concerti en suites van Bach en Telemann, werd opgenomen in een 360 gradenopstelling op locatie in vier Duitse barokkastelen. Naast een legertje wetenschappers, contentproducers en marketeers kwam er gelukkig ook een groep uitvoerders aan te pas die met brio, pret en goesting staat te spelen. Wij ontdekten niet meteen een meerwaarde in de immersieve opzet, online streamend naar onze headset. Dat is natuurlijk geen ideale opstelling. Voor ons eindoordeel wachten we dus nog even op de drie vervolgalbums.