De macht van een lichaam

De expo Bild/Gegenbild in Museum Ludwig (Keulen) toont vijf vrouwelijke fotografen die hun lichaam in hun werk gebruiken. Vaak doen ze dat om kritiek te uiten op de bestaande machtsstructuren.

De foto’s van Ana Mendieta (1948 Havana, Cuba 1985 New York, VS) in haar serie ‘Untitled (Facial Hair Transplants)’ documenteren een performance uit 1972 waarin ze een baard op haar gezicht plakte. Datzelfde jaar begon ze haar eigen lichaam te gebruiken in haar kunst, samen met bloed, stenen, veren, bloemen en rook. Ze is vooral bekend vanwege haar ‘earth-body’-kunstwerken, die ook een fotografische waarde hebben.

Foto: Carrie Mae Weems

In haar serie Not Manet’s Type uit 1997 beeldt de kunstenaar Carrie Mae Weems (Portland, OR, VS, 1953) zichzelf als naaktmodel af met behulp van een kaptafelspiegel. In de begeleidende teksten merkt Weems met bijtende minachting op dat moderne Europese schilders nooit zwarte vrouwen als model kozen. Haar boodschap: beroemde kunstenaars kozen ervoor zwarte vrouwen te seksualiseren, negeren of marginaliseren. Tegelijk worstelt ze vanuit dit perspectief met de rol die ze kan vervullen, is ze kunstenaar of toch model?

Foto: Valie Export

Valie Export (°1940 Linz, Oostenrijk) wordt binnen de tentoonstelling vertegenwoordigd door foto’s uit haar serie ‘Body Configurations’ uit 1976. Hierin is een vrouw in alledaagse kleding te zien die zich in verschillende poses schikt naar de architectonische vormen van het Burgtheater in Wenen, een statig gebouw uit de 19de eeuw. De passiviteit waarmee ze is gepositioneerd, bevraagt de plaats van vrouwen in de openbare ruimte.

Foto: Sanja Ivekovic.

In het werk dat ze maakte voordat Joegoslavië uiteenviel, richtte Sanja Iveković (Zagreb, Joegoslavië, 1949) de aandacht op het paradoxale beeld van de vrouw onder het regime. In haar serie ‘Sweet life’ uit 1975-76 plaatste ze voyeuristische snapshots uit de roddelpers naast privéfoto’s van zichzelf. De foto’s gaan vergezeld van uitgeknipte fragmenten van krantenkoppen, zoals ‘insieme al ‘night’ (de hele nacht samen), ‘skandalozna’ (schandalig) en ‘Popularni iza pozornice’ (populair achter de schermen).

Foto: Tar­rah Kra­j­nak.

In deze achttiendelige serie genaamd ‘Master Rituals II: Weston Nudes’ uit 2020-21 reageert de artiest op de beroemde vrouwelijke naakten van fotograaf Edward Weston. Krajnak presenteert zichzelf in dit werk zowel als fotograaf én model. Haar toe-eigening van Westons foto’s benadrukt de traditionele hiërarchische relatie tussen kunstenaar en model, waarin het model als passief wordt afgebeeld en haar aandeel in het creatieve proces meestal wordt genegeerd. Bovendien zijn Krajnaks performatieve en fotografische naakten ook breder gericht tegen de westerse fotografie, waarin witte, slanke vrouwen de norm vormen. Door de beelden na te bootsen, creëert ze zeggenschap over het hele proces, en onttrekt ze de vrouw uit de rol van muze.