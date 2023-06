De eindeloze dansvloer van Jake Shears

Op zijn tweede soloplaat zoekt Scissor Sisters-frontman Jake Shears de dansvloer op met prettige discopop en bezwerende elektronica. Kylie Minogue en Jane Fonda dansen mee.

JAKE SHEARS Last man dancing Mute

Met zijn solodebuut poetste Jake Shears zijn liefde voor glamrock op, vandaag springt de frontman van Scissor Sisters de dansvloer op met de belofte om er tot de laatste te blijven. Dat is geen goedkope move in navolging van Dua Lipa en co., het is Shears’ natuurlijke habitat. In de eerste albumhelft schuift hij discobasjes onder prettige popsongs als ‘Do the television’ en ‘Voices’, waarin Kylie Minogue hem vergezelt.

Kant twee gaat verder na middernacht, de lichten worden gedimd, de muziek doet je zweten. ‘8 ball’ lonkt naar de Franse discokoning Cerrone, ‘Devil came down the dance floor’ is Grace Jones op haar uitbundigst. Shears steekt de Bee Gees naar de kroon met zijn falset in ‘Mess of me’ en geeft Jane Fonda een cameo in de lekker bezwerende italodisco van ‘Radio eyes’. Big Freedia, die eerder al Beyoncé deed bouncen, geeft de house van ‘Doses’ een donker kantje. Als in een dj-set vloeien de floorfillers in elkaar over, wat de roes vergroot. Escapisme op de dansvloer kan verdomd heerlijk zijn.