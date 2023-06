Als het van CD&V afhangt, betalen we straks alleen nog de kleine som remgeld bij de huisarts of tandarts. Maar de artsen staan op de rem en minister van Volks­gezondheid Vandenbroucke (Vooruit) heeft andere prioriteiten.

Wie vandaag naar de huisarts of de tandarts gaat, moet soms nog stevig in de portefeuille tasten voor een consultatie. Het merendeel van dat bedrag wordt later wel terugbetaald via het ziekenfonds. Maar ...