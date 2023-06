Korpschef reageert op vechtpartij: ‘Ook in vrije tijd hebben agenten een voorbeeldfunctie’

Het parket van Namen start een onderzoek na de vechtpartij tussen vijftien Brusselse politieagenten met jongeren uit hun eigen politiezone. Dat gebeurde vorige week, toen de agenten kajakten op de Lesse.

‘Het onderzoek zal worden gevoerd door een gespecialiseerde onderzoeksdienst’, bevestigt Marie Roquiny, woordvoerder bij het Naamse parket. Zo’n dienst kan comité P zijn, maar of dat het geval is, daarover kan Roquiny momenteel geen uitsluitsel bieden.

Tijdens een kajakuitje op de Lesse afgelopen donderdag raakten vijftien agenten slaags met jongeren tussen 14 en 16 jaar uit een Molenbeekse school, gelegen in de politiezone van de agenten. Daarbij liepen twee agenten ernstige verwondingen op. Hoeveel jongeren betrokken zouden zijn bij het incident is niet duidelijk, RTBF meldt dat zo’n tien jongeren thuis bleven van school.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat er precies gebeurd is. De sfeer zou zijn omgeslagen toen enkele vrouwelijke agenten die in hun boot achterop waren geraakt, werden lastiggevallen door de jongeren. Het kwam tot een scheldpartij tussen de agenten en de jongeren, die ontaardde in een grote vechtpartij. Een agent zou met een roeispaan in het gezicht zijn geslagen. Toen de politie van Haute-Meuse (de zone waarbinnen het incident zich voordeed, red.) verwittigd werd, probeerden de jongeren te vluchten. Volgens RTBF, die een betrokken leerling en moeder sprak, zou de eerste klap zijn uitgedeeld door een agent. Bovendien zouden verschillende agenten gedronken hebben. Die details kon het parket niet bevestigen. De agenten en de jongeren zullen worden ondervraagd om uit te maken wie welke verantwoordelijkheid draagt, klinkt het bij Roquiny.

‘Ik heb mijn mensen gezegd dat zij altijd een voorbeeldfunctie bekleden, zelfs in hun privéleven’, reageert Luc ­Ysebaert, korpschef van zone Brussel-West. Hij zegt dat het om een privéactiviteit zou gaan, en geen georganiseerde teambuilding vanuit het korps.

Lees ook