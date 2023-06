Frankrijk ontsnapte ternauwernood aan een ratingverlaging door S&P, een invloedrijke kredietbeoordelaar. Maar als waarschuwing kan het tellen: ook de liberaal Emmanuel Macron heeft te diep in de staatskas getast om te hervormen.

Emmanuel Macron is een hervormer. De ambitieuze Fransman werd met grote plannen voor zijn land in 2017 en opnieuw in 2022 verkozen tot président de la république. Maar de uitvoering van zijn grote beloftes ...