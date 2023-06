Kies je avontuur: 4 x spelen met dilemma’s

Soms hangt de overwinning af van een worp met een dobbelsteen. En dan zijn er ook spellen waarbij de keuzes van de personages de motor van het spel vormen. Spellenkenner Joost Vande Winkel duikt vier keer in een verhalende wereld met een eigen spelscenario.

SAMEN TEN STRIJDE

Wonderboek

Een mysterieus boek in een verlaten toren die de toegangspoort vormt tot een sprookjesachtig rijk. Draken en boosaardige wezens, gouden sleutels en magische sieraden. Maar vier helden kunnen de oude beschaving Oniria redden van de dreiging van het kwade. Wonderboek vertelt een verhaal dat zo oud is als de kleerkast naar Narnia, maar doet dat met zoveel verve dat we met plezier doorheen alle clichés kijken.

Het spel telt zes hoofdstukken, waarin de spelers samen het rijk van Oniria verkennen, zich verdedigen tegen de aanvallen van wyrms(draakachtige wezens, red.), en daarbij keuzes maken die de richting van het verhaal sturen. Wonderboek mikt op jongere spelers en vindt daarbij een perfect evenwicht: het vechten is spannend genoeg om de hele tafel op het puntje van zijn stoel te krijgen, maar eenvoudig genoeg om de voortgang niet te vertragen. Het spel is behoorlijk vergevensgezind, maar als spelers niet overleggen en zomaar wat doen, is de kans om uitgeschakeld te worden toch groot.

De vormgeving is erg aantrekkelijk, en de ontwerpers hebben de mogelijkheden van het spelbord maximaal benut: het eerste hoofdstuk speelt zich af op de achterflap van het boek, pas bij het tweede hoofdstuk ontvouwt zich de indrukwekkende pop-up-wonderboom in al zijn glorie. Ook de volgende hoofdstukken hebben nog de nodige verrassingen in petto.

Wij speelden tijdens een lang weekend in de Ardennen en het spel viel zo in de smaak dat de groep de volgende dagen niet meer tot een wandeling te porren viel.

Wonderboek, 999 Games,

1 tot 4 spelers vanaf 10 jaar, 90 minuten.







CHARMANT OUBOLLIG

Robin Hood

Het spel Robin Hood trekt meteen de aandacht, met een prachtig vormgegeven spelbord: als een adventskalender vol vakjes die geopend kunnen worden en een chique ogend boek met harde kaft, crèmekleurig papier en twee leeslinten. Dat boek leidt je doorheen het verhaal van Robin Hood, met heel wat vertrouwde passages: het boogschutterstoernooi, de overval op de goudkist van de sheriff, de ontmoeting met Will Scarlet. Het spel komt met een ingenieus introductie-scenario, zodat je binnen de tien minuten al aan het spelen bent en de spelregels gaandeweg ontdekt.

Robin Hood doet denken aan de ‘Kies je eigen avontuur’-boekenreeks uit de jaren tachtig: je verkent de vakjes op het spelbord en je keuze leidt je naar een andere paragraaf in het verhaal. Dat verhaal leest als een strip van De Rode Ridder, met woorden die uit de rubriek ‘Karels crypto’ lijken geplukt (vb. een ‘laar’ in het woud), met jonkvrouwen en een minstreel, bedelaars en argeloze reizigers in het bos. Oubollig of charmant nostalgisch, het is maar hoe je het bekijkt, maar het past alleszins goed bij de sfeer van het klassieke verhaal van Robin Hood.

Veel strategie komt er niet bij kijken: Robin Hood is geen uitdagend spel, maar een interactief avontuur om samen met de familie te beleven. Ik denk dat weinig groepen dit verhaal een tweede keer zullen spelen, maar de negen hoofdstukken samen zijn goed voor heel wat uren spelplezier.

De avonturen van Robin Hood, 999 games,

1 tot 4 spelers vanaf 10 jaar, 60 minuten.







EINDELOOS VARIËREN

Sleeping gods

In Sleeping Gods nemen de spelers de rol aan van kapitein Sofi Odessa en haar bemanning op het stoomschip Manticore, verdwaald in de Zwervende zee, een droomachtige wereld in het jaar 1929. De spelers moeten de krachten bundelen om de goden van deze vreemde wereld te wekken en zo weer thuis te geraken.

Dit is een ‘campagne-spel’: de keuzes die je maakt in één spel hebben een invloed op hoe het volgende spel start en alle spellen maken deel uit van één overkoepelend verhaal. Het spel heeft geen klassiek spelbord, maar je vaart met de Manticore doorheen de atlas, met op elke bladzijde nieuwe eilanden, ontmoetingen en gebeurtenissen. Het bijbehorende verhalenboek plaatst je voortdurend voor nieuwe beslissingen die het avontuur verder sturen.

Sleeping Gods vertelt geen lineair verhaal, maar creëert een open wereld. Het is een spel dat je opnieuw kunt spelen, waarbij het verhaal telkens een compleet andere wending kan nemen. Om dit waar te maken, zijn er een pak fiches en borden, blokjes en kaarten, en spelregels die uitgelegd moeten. Voor wie nooit eerder zo’n spel speelde, zal het even duren vooraleer het spelplezier de bovenhand neemt. Gelukkig werk je met alle spelers samen, en is het plezier om samen op ontdekking te gaan, het enige dat van tel is. Geen ramp als je in het eerste spel hier en daar een regel overslaat of verkeerd begrijpt: laat je onderdompelen in de avonturen van de bemanning van de Manticore en zie waar je belandt.

Sleeping gods, Keep Exploring Games,

1 tot 4 spelers vanaf 13 jaar, 60-1200 minuten.





BEHOORLIJK SPARTAANS

King’s Dilemma

Terwijl de koning everzwijnen aan zijn lans rijgt en op jonkvrouwen jaagt, vergadert de Koninklijke Raad van Ankhist. De gezichten staan somber want de problemen zijn groot en complex. Hongersnood dreigt, vreemde strijders staan aan de grenzen en er zijn geruchten over mysterieuze verschijnselen in het bos. De schatkist is bijna leeg, maar het volk kan wel wat afleiding gebruiken ... Zou een steekspel geen goed idee zijn?

In The King’s Dilemma zijn de spelers leden van de machtige families van Ankhist, die samen de koning adviseren. Elke spelsessie start met het trekken van een nieuwe ‘dilemma-kaart’, die vertelt hoe het verhaal zich verder ontvouwt, maar die de spelers ­– en dus de Koninklijke Raad – meteen ook voor een keuze stelt. De beslissing van de Raad zal de toekomst van Ankhist vormgeven, maar iedereen speelt ook met een eigen agenda, en die komt voor de opportunistische families op de eerste plaats.

The King’s Dilemma munt niet uit in het spelmateriaal: het bord is behoorlijk Spartaans en verder moet je het stellen met enkele fiches, munten en schermen. Het spel staat of valt met het verhaal dat verteld wordt aan de hand van de dilemmakaarten. Wij speelden een aantal opeenvolgende sessies in vier dagen tijd, en waren toch wat teleurgesteld. Een groot struikelblok zijn de uitkomstfiches, die de keuzes in dit campagne-spel sturen. Ze herleiden elk dilemma tot een rekenoefening en halen je zo uit het verhaal. We voelden ons geen raadslieden die discussiëren over leven en dood in het koninkrijk, maar bureaucraten die de statistiek in de juiste richting wilden manipuleren. Al wou ik zelf wel verder spelen, mijn mederaadsleden, de huizen Botermarkt, Aladdin, Wohlleben en Man-Man-Man (de markiezen van Crann), liepen minder warm om de toekomst van Ankhist verder te sturen.

The King’s Dilemma, 999 Games,

3-5 spelers vanaf 14 jaar, 60-90 minuten.





Lees ook