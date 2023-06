Apple kan nog niet tonen waarom je echt een VR-bril nodig hebt

Ook Apple heeft nu een virtualrealitybril. Eindelijk. Het is al van 2015 geleden dat het bedrijf van Tim Cook nog eens een nieuw product lanceerde. De echte doorbraak van virtual reality laat al lang op zich wachten. Maar als Apple ergens zijn tanden in zet, dan is het vaak menens. Zal Apple ons kunnen overtuigen om met zo’n ding van meer dan 3.000 euro rond te lopen? Of heeft virtual reality nog een hele weg af te leggen?





