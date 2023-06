Door de lamskoteletten te marineren in zoetzoute sojamarinade krijg je na het bakken gekaramelliseerd vlees. Probeer lamskoteletten te vinden die dik genoeg zijn; die kun je mooi laten karamelliseren zonder risico op te gaar vlees.

Ingrediënten

75 g verse gember

4 el bruine suiker

150 ml water

75 ml sojasaus

3 knoflooktenen, fijngehakt

4 el sesamzaad

4 el droge sherry

4 el tomatenchutney (eventueel vervangen door ketchup)

versgemalen zwarte peper

1 kg lamskoteletten

1 verse rode peper, zaadjes verwijderd en in ringen gesneden

2 lente-uien, in ringen gesneden

Bereiding

1. Schil de verse gember en hak hem zo fijn mogelijk, of gebruik hiervoor een Microplane-rasp. Doe twee derde van de gember met de suiker, het water, de sojasaus, knoflook, het sesamzaad, de droge sherry, tomatenchutney en versgemalen zwarte peper in een grote kom of schaal en roer alles goed door elkaar. Leg de lamskoteletten erin en maak dat ze goed bedekt zijn met de marinade. Laat minimaal 3 uur marineren in de koelkast (een nachtje is nog beter).

2. Bereid een BBQ of grill met gietijzeren rooster voor op direct grillen en verhit deze tot een temperatuur van 200 °C is bereikt. Gril de lamskoteletten met marinade en al in circa 3 minuten per zijde (afhankelijk van de dikte), tot ze een kerntemperatuur hebben bereikt van 55 °C. Leg ze op een schaal en garneer ze met de overgebleven verse gember, de rode peper en lente-ui.

Recept: uit ‘No worries bbq’ van Jord Althuizen

Foto: rr

