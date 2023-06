Bondscoach Tedesco selecteert voor het eerst Mike Trésor

Bondscoach Domenico Tedesco heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (zaterdag 17 juni in Brussel) en Estland (dinsdag 20 juni in Tallinn). Mike Trésor is er voor het eerst bij, met ook nog Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman en Arnaud Bodart zijn er in totaal vier debutanten.

Voor Tedesco is het de tweede keer dat hij een selectie moet maken sinds zijn aanstelling als Belgisch bondscoach. Na het mislukte WK van eind vorig jaar in Qatar werd hij gehaald als opvolger van Roberto Martinez, die intussen bij Portugal aan de slag is.

Toby Alderweireld, die in de euforie na de titel zei dat hij zich weer beschikbaar wou stellen als hij werd gevraagd, is er niet bij, net zomin als Dries Mertens, die ook bij de vorige selectie in maart al uit de boot viel.

Maar Alderweireld is geen afgesloten hoofdstuk, benadrukte Tedesco. ‘Ik heb erover nagedacht, ik heb zijn uitspraken gelezen en hem aan het werk gezien tegen Genk, waar hij sterk speelde. Ik heb Toby een bericht gestuurd of hij meende wat hij zei in het interview. Hij antwoordde: “Niet deze maand, maar we zullen zien in de toekomst.” Ik denk dat hij gesproken heeft in de emoties na de match. De volgende selectie is voor september, dan zullen we zien. Laten we niet vergeten dat hij afzwaaide als Rode Duivel, maar de deur staat altijd open voor hem.’

Vier nieuwelingen

In zijn selectie heeft Tedesco plaats voor maar liefst vier debutanten. Een eerste verrassende naam is die van Olivier Deman (23), de linkerflankspeler van Cercle Brugge. ‘Hij is een van de spelers die veel gespeeld hebben dit seizoen’, zei Tedesco. ‘Maar zelfs zonder te spelen heb ik positieve dingen gezien van hem: hij warmde op van minuut 45 tot 60 en heeft daarin 25 volledige sprints gedaan, dat wil zeggen dat hij mentaal sterk is. Het is een goeie speler met een goede linkervoet. Een goeie gast met een goed karakter.’

Mike Trésor. Foto: Boumediene Belbachir

Ook Mike Trésor – gisteren nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Jupiler Pro League – is er voor het eerst bij. ‘Ten eerste is Trossard niet in staat om te spelen door een kleine operatie, iets niet voetbalgerelateerds’, zei de bondscoach. ‘En nu hebben we ook meer tijd gehad om Trésor aan het werk te zien. Ik kende hem, maar toen ik hier toekwam heb ik hem niet zo in detail kunnen zien. Mike heeft een fantastisch seizoen beleefd met Genk: hij brak het record van assists en ik kijk ernaar uit om hem te mogen ontvangen.’

De derde debutant Ameen Al-Dakhil (21) is voor velen nog een onbekende. ‘Ik heb hem zien spelen in Burnley’, zegt de bondscoach. ‘Hij speelde goed met een zekere persoonlijkheid. Omdat we Zeno Debast toernooiervaring willen laten opdoen bij de beloften, hebben we hem erbij genomen. Ik wil hem leren kennen en aan het werk zien bij de Duivels. Hij heeft een interessant profiel.’ Al-Dakhil trekt net als Deman na de wedstrijden met de Duivels naar het EK voor beloften.

Ten slotte mag ook Arnaud Bodart (25) zich net als Deman, Trésor en Al-Dakhil opmaken voor zijn eerste selectie bij de Rode Duivels. De Standard-doelman is één van de vier doelmannen in de selectie, samen met Courtois, Kaminski en Sels. Vaste waarde Koen Casteels (Wolfsburg) is er door een blessure niet bij, net als sterkhouder Amadou Onana. ‘Hij is geblesseerd en heeft problemen aan de lies’; zei Tedesco. ‘Ik heb dat gisteren pas vernomen. Het was een bittere pil om te slikken, want hij is belangrijk voor ons.’

Ameen Al-Dakhil. Foto: getty images

Lees ook