Haar hele leven was de Nederlandse journaliste Jantine Jongebloed ervan overtuigd dat ze ooit moeder zou worden: ‘Ik ben niet al twijfelend begonnen.’ Tot ze in de nasleep van haar tweede buitenbaarmoederlijke zwangerschap in haar vriendenkring zag wat een geploeter het ouderschap wel niet is. Toen begon ze te twijfelen.