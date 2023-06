Het was braderie in het dorp maar ik moest een jonge kauw redden. Hij moet ergens gevallen zijn, uit het nest, in onze tuin. Vliegensklaar, het is een glijdende schaal. Ouders die te veel van hun jongen verwachten. Jongen die er zelf niet in geloven. Nog niet, of al niet meer. Faalangst, valangst.