Gediplomeerde twijfelaars over hun studiekeuzes: ‘Ik had tijd nodig om genoeg moed bijeen te rapen en te gaan voor wat ik echt wilde’

Wat ga je studeren of – dwingender nog – wat wil je worden? Het is de vraag die jongeren de komende weken vaak zullen krijgen, en die voor hen niet zelden beangstigend is. Omdat de keuze zo definitief lijkt. Zo allesbepalend. Maar is dat ook zo? Zes twijfelaars over studeren, een diploma behalen en dan toch nog een andere richting uit gaan. En mét een gulle gouden tip voor andere twijfelaars.