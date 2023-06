Een meisje dat haar vuisten balt in de zakken van haar joggingbroek staat sinds vrijdag op het stationsplein van Rotterdam. Tweemaal levensgroot. Ze is voer voor hevige discussies. ‘Dit is even activistisch als de jongeren die witte mannen van hun paard trekken.’

Vier meter hoog is ze. En ze staat dan nog niet eens op een sokkel. Het meisje op sneakers staat sinds vrijdag pal in het midden van het Rotterdamse stationsplein. Moments contained is een standbeeld ...