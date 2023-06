Laat u niet afschrikken door woorden: zowel briwats (driehoekige, gevulde gebakjes) als mechouia (salade met gegrilde groente) zijn gemaakt met vertrouwde ingrediënten. Bedenk er een lekkere, frisse salade bij.

Ingrediënten (voor 10 personen)

4 rode paprika’s

50 ml olijfolie

4 teentjes knoflook

fijngehakt

1 kleine chilipeper

fijngehakt

1 tomaat, in blokjes

1 tl paprikapoeder

1 tl kurkuma

1 tl gemalen komijn

10 vellen brick- of filodeeg

100 g feta, verkruimeld

3 handjes rucola

1 bosje koriander

fijngehakt

zout en peper

Bereiding

1. Rooster de paprika’s 30 minuten in een tot 230 °C elektrisch of 210 °C hetelucht voorverwarmde oven. Haal ze uit de oven, doe ze in een kom en dek af met plasticfolie: zo kun je ze als ze wat zijn afgekoeld makkelijker ontvellen. Ontvel ze, verwijder de zaadjes en laat ze uitlekken in een vergiet. Snijd ze in kleine blokjes.

2. Doe de blokjes paprika met de olijfolie in een koekenpan en voeg ook de knoflook, chilipeper en tomaat toe. Doe het paprikapoeder, de kurkuma en komijn erbij, en laat de mechouia 30 minuten op laag vuur zachtjes koken.

3. Leg de deegvellen op het werkvlak en snijd ze doormidden. Vouw dubbel tot een lange rechthoek. Schep 1 eetlepel mechouia onder aan de strook deeg, leg er wat feta, rucola en koriander op en vouw het gevulde deeg tot een driehoek (zie blz. 34 voor de techniek).

4. Bak de briwats met een beetje olijfolie in een koekenpan tot ze verkleuren. Serveer met een salade met arganolie en balsamico-azijn.

Recept: uit ‘Shoukran’ van Abdel Alaoui

Foto: David Japy

