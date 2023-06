Advocaat Modrikamen eist 5 miljoen euro van Bit4you

De Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen heeft directie, aandeelhouders en bewindvoerders van het cryptoplatform Bit4you voor miljoenen in gebreke gesteld.

Iets meer dan een maand geleden bevroor het Belgische cryptoplatform Bit4you noodgedwongen alle activiteiten nadat de vergunning van Coinloan, een belangrijke dienstenleverancier in Estland, door een rechtbank was ingetrokken. Sindsdien staat zo’n 16,3 miljoen euro aan cryptomunten van ruwweg 42.000 klanten geblokkeerd.

De voorbije weken wierp de bekende Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen zich op als de raadsman van een grote groep gedupeerden. Intussen zegt hij 125 beleggers te vertegenwoordigen, die samen ongeveer een vijfde van de geblokkeerde tegoeden bij Bit4you hebben uitstaan.

Nu heeft Modrikamen in hun naam ook de directie, aandeelhouders en bewindvoerders van Bit4you voor 5 miljoen euro in gebreke gesteld, zo meldt L’Echo.

Rapport bewindvoerders

Voor de hoogte van de claim baseert hij zich volgens de Franstalige zakenkrant op een rapport van de twee voorlopige bewindvoerders van Bit4you. Die kregen van de Brusselse ondernemingsrechtbank begin mei de opdracht om te onderzoeken wat er nog te redden valt.

In dat rapport zou staan dat van het 16,3 miljoen euro aan cryptomunten zo’n 7 miljoen nog in het bezit zou zijn van Bit4you zelf, 2 miljoen zou staan op andere externe platformen dan Coinloan. In Estland zou bijgevolg zo’n 7,3 miljoen euro geblokkeerd staan op het platform van Coinloan.

Daarvan eist Modrikamen nu dus al 5 miljoen euro terug van medeoprichters Marc Toledo en Jose Zurstrassen en van de voorlopige bewindvoerders van Bit4you. Tegen L’Echo zegt Modrikamen dat het Belgische cryptoplatform de kans krijgt om ‘het juiste te doen’, maar vooral om ‘toekomstige rechtszaken te vermijden’.

Onderzoek naar jaarrekening

Vorige week deelden de twee voorlopige bewindvoerders nog hun rapport met een gedetailleerde stand van zaken bij Bit4you met de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Brussel, beurswaakhond FSMA en met de raad van bestuur van het Belgische cryptoplatform zelf. De ondernemingsrechtbank besloot intussen de zaak over te dragen aan de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden’. Die zou uiteindelijk kunnen besluiten om bestuurders te verhoren of het parket in te schakelen.

Beurswaakhond FSMA had een maand geleden al een dossier tegen Bit4you overgemaakt aan het parket. Nog volgens L’Echo gebeurde dat omdat Bit4you valse jaarrekeningen zou hebben opgemaakt. Zo zou een verlies van 900.000 euro niet zijn vermeld in de boekhouding. De FSMA en het parket willen hier verder geen commentaar over kwijt zolang het onderzoek loopt.

