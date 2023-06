Hoe helpt u uw moestuin bij warm weer? ‘Laat planten zelf water zoeken’

Hoewel de aprilse grillen het neerslagtekort wegwerkten, is er geen overschot aan grondwater. Het regende voor het laatst op 15 mei en dus spring je nu al best spaarzaam om met water. Hoe kunt u preventief uw moestuin beschermen?

1. Zet de plantenwortels aan het werk

Mensen geven graag water, maar het kan geen kwaad om een beetje strenger te zijn en de planten in onze moestuin zelf water te laten zoeken. Je kunt tomaten en andere wortelgewassen zoals witloof en courgettes trainen om dieper te wortelen. ‘Geef ze de eerste dagen water en bouw dan stelselmatig af naar om de twee, vier, zes of acht dagen’, zegt Lieven David van vzw Velt, de vereniging voor ecologisch leven.

Daarna is het een kwestie van je planten kennen. ‘In principe kunnen ze zelfstandig water vinden, maar als ze ’s ochtends nog steeds hun kop laten hangen, dan hebben ze water nodig’, zegt David. De kans bestaat dat je wat kleinere vruchten oogst, maar ze zitten wel bomvol smaak.

Wie zijn planten toch graag verwent, doet dat het best niet met koud water. Planten hoeven zich niet te verfrissen. ‘Koude waterdruppels op bladeren bezorgen planten een shock, wat opnieuw voor extra stress zorgt’, verklaart David. Verder giet je het water ook beter aan de voet van de plant, om snelle verdamping tegen te gaan.

2. Hou de bodem levendig

Wormen, wortels en schimmels spelen een cruciale rol in je bodem. ‘Ze zorgen voor fijne kanaaltjes die instaan voor de waterberging in je bodem’, vertelt David. Het is met andere woorden beter om je bodem niet om te spitten. ‘In een poreuze grond kan het water insijpelen in die kanaaltjes en is het toegankelijk is voor planten die diep wortelen.’

Je bodem levendig houden, daar komt het op neer. Compost gooien kan daarbij helpen. Ook humus biedt voordelen, want ‘dat vormt op zichzelf een spons die water opslaat’, zegt David. Het allerbelangrijkste? Geduld. ‘Je bodem heeft tijd nodig om zich te settelen’, klinkt het.

3. Bouw een dam rond de planten

Volgens Velt groeien de meeste groenten het best tussen 20 en 30 graden. Er zijn verschillende manieren om je planten te beschermen tegen te hoge temperaturen. Een paraplu of parasol kunnen op korte termijn bescherming bieden. Windschermen en omheiningen kunnen een uitdrogende wind temperen en hoge planten creëren schaduw.

Je bodem afkoelen, kan door te mulchen en dus organisch materiaal over je bodem te verspreiden. ‘Een onbedekte grond kan opwarmen tot 50 graden. Een grond die voldoende bedekt is met stro, hooi of andere soorten maaisel warmt op tot slechts 23 graden’, benadrukt David. Twee vliegen in één klap, want de bodembedekking houdt daarnaast ook de verdamping tegen.

4. Spreid risico’s

Omdat je vooraf nooit zeker weet wat het weer brengt, kun je naast de klassiekers (erwten, prei, sla) het best ook groenten planten die het met minder vocht kunnen stellen. Wortelen, bietjes en andere wortelgewassen, en ook snijbiet, zoete aardappelen en kikkererwten verdragen meer droogte dan bladgroenten als sla en spinazie. Over het algemeen werken groenten met kleinere vruchten het best.

Lees ook