Melancholische mijmeringen

BEACH FOSSILS Bunny Bayonet

Weemoed was het Amerikaanse Beach Fossils nooit vreemd. ‘Youth is wasted on the young’ zou een prima slagzin zijn voor vierde langspeler Bunny. De bandleden,intussen bijna veertigers, zien een bescheiden midlifecrisis opdoemen. Kinderen en andere verantwoordelijkheden contrasteren met het muzikanten­bestaan; het zet zanger/gitarist Dustin Payseur aan tot mijmeren. ‘Is this a meaningful moment?’, vraagt de jonge vader zich af in ‘Don’t fade away’, terwijl hij elders ­terugdenkt aan jeugdliefdes en andere eerste keren die achteraf gezien betekenisvoller waren dan gedacht.

Het viertal plaatst de gitaren opnieuw centraal, met reverb als cruciaal element. ‘Feel so high’ is een lichtpuntje van ingetogen geluk, waarbij Payseurs zanglijnen en gitaarpartijen zachtjes mogen nagalmen. In ‘Numb’ gaat er wat steviger aan toe, waarna afsluiter ‘Waterfall’ het album kabbelend maar hoopvol laat leegstromen. Als geheel klinkt Bunny iets te eenvormig, maar op zich is elk nummer een welkom briesje.