Ook Bouchez neemt straffen voor Reuzegommers op de korrel

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez mengt zich in de debatten rond de strafmaat in de zaak-Sanda Dia. De ‘belachelijke straffen’, dixit Bouchez, ‘illustreren nog maar eens dat justitie te vaak laks is’.

Het arrest in de zaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een doopritueel van studentenclub Reuzegom, deed de voorbije tijd veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de achttien Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete. Ook uit politieke hoek kwam er al kritiek, onder meer van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in een opmerkelijke video op TikTok.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez schaart zich nu achter die kritiek. De zaak ‘illustreert nog maar eens dat justitie vaak te laks is’, tweette hij dinsdag. Volgens Bouchez ‘minimaliseert’ justitie de daden ‘met dergelijke belachelijke straffen’ en ‘zegt dat veel over de manier van denken’. ‘Justitie moet in deze zaak niet reageren als een belegerde kaste, maar in tegendeel openstaan voor de noden en vragen van de samenleving.’

Het College van hoven en rechtbanken reageerde vorige week al misnoegd op de TikTok-video van Mahdi. In een persbericht sprak het van ‘opruiende uitspraken’ van sommige politici.

Lees ook