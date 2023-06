Herfstige folk van Rufus & vrienden

Rufus Wainwright keert terug naar de jonge dagen van zijn familie met een weemoedige folkplaat.

RUFUS WAINWRIGHT Folkocracy BMG

Folk was voor Rufus Wainwright, zoon van de bekende folkartiesten Kate McGarrigle en Loudon Wainwright III, de moedermelk in zijn jeugd. Dat hij nu een aantal songs uit zijn herinneringen opvist, is een eerbetoon aan hen. Omdat folk groepsmuziek is, haalt hij er telkens gasten bij: Madison Cunningham helpt hem in ‘Alone’ en speelt gitaar op de hele plaat, die verder ook onder meer uiteenlopende zangers als John Legend, Chaka Kahn, Van Dyke Parks, Anohni, Chris Stills en zus Martha verwelkomt.

Sommige duetten zijn sterk, andere wat gewoontjes. Het belangrijkste is dat Wainwright, met producer ­Mitchell Froom, ‘folk’ uitrekt in stijl en tijd, tot bij Schubert en tot in operateske zang. In Moondogs ‘High on a rocky ledge’ past zijn stem goed bij de monotone David Byrne, en in ‘Down in the willow garden’ haakt Brandi Carlile zich mooi vast als tweede stem. ‘Wild mountain thyme’ is echt een familieversie bij de haard, een passend slot van deze herfstige groeiplaat.