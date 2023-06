RVG rockt met het grootste hart

De Australische rockband RVG maakt zijn beste plaat, met scherpe gedachten en geweldig gitaarspel.

RVG Brain worms De Konkurrent

RVG, een kwartet uit Melbourne dat wel eens als ‘postpunk’ gelabeld wordt, pakt stevig uit met zijn derde album. ‘Oh I hate deep down/ That I still miss you’, gooit Romy Vager eruit in ‘Nothing really changes’, een song die openlijk solliciteert naar een abonnement in classic rock-lijsten.

Vager heeft een heerlijk androgyne stem en een passionele expressie, die doen denken aan Gordon Gano van Violent Femmes. Ze schrijft, behalve over relatiepijn en familieruzie, vooral satirische teksten over het moderne leven. Soms zijn die absurdistisch: in ‘Squid’ reïncarneert ze in een inktvis. Soms pijnlijk: in ‘Tambourine’ wonen we een begrafenis via videoscherm bij, een van de kwellingen van de covidperiode.

RVG bouwt zijn songs op perfecte riffs en op economisch gitaarspel, en werkt dit keer ook met wat meer synths. Het dramatische gevoel van eighties-rock zit er vaak in, maar evengoed meer bekende rock-elementen, en ‘Giant snake’ en ‘It’s not easy’ halen hun kracht vooral uit hun sterke melodieën. Dit is een meeslepende en nijdige rockplaat, een concurrent voor The War On Drugs en Editors.