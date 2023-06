Schntzl, een duo met kleine en grote geluiden

Met Holiday levert Schntzl zijn derde en beste plaat af.

SCHNTZL Holiday Cortizona records

In oktober 2021 verbleef Schntzl voor een residentie in Ravenna en putte daaruit voldoende inspiratie voor een nieuw album, het derde al voor het duo. Hendrik Lasure is de toetsenman, Casper Van De Velde de drummer. Allebei knutselen ze bij met elektronica, samples en zelfs een ‘noise box’ en ‘robotic beaters’.

Geen idee wat die laatste zijn, misschien slaan ze op het erg bonkende drumgeluid dat Van De Velde in enkele nummers laat horen (zoals in ‘Rosa’). Lasure kiest soms voor een breder, imposanter synthesizergeluid, zoals in het heerlijke ‘Silk’ (waarin ook een gesamplede gitaar passeert), elders klinken die kleine, snoezige ­retrogeluidjes die we van hem gewend zijn, zoals in ­‘Luna’ en in ‘Child and magic’, met een erg simpele riff toch onze favoriet op deze cd.

Dit is muziek die niet echt te definiëren valt en dat maakt ze net boeiend. Geen idee waarom een sneeuwlandschap de hoes van Holiday siert, wij worden vooral warm van deze plaat.