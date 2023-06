Oostenrijker even partijvoorzitter door foutje in Excel

De Oostenrijkse partij SPÖ liet het hele weekend de verkeerde partijleider vieren. Niet Hans Peter Doskozil, maar de meer centrumlinkse Andreas Babler mag zich voorzitter noemen, bleek maandag. ‘Het is een ware schande.’

De Oostenrijkse politiek is wel wat schandalen gewoon, maar het was toch nog een politiek bommetje dat maandag insloeg op het partijkantoor van de Oostenrijkse SPÖ. Zaterdag was nieuwkomer Hans Peter Doskozil met alle bombarie uitgeroepen tot winnaar van de voorzittersverkiezingen. Maar terwijl de burgemeester van Traiskirchen, een gemeente op een zucht van Wenen, de sekt al ontkurkte, bleek dat er één stem niet geteld was. Dat wekte argwaan bij sommige leden, die het debacle op Twitter gooiden. ‘Laat ons opnieuw stemmen’, klonk het.

Maandag volgde de ijskoude kater: de stemmen waren verkeerd toegewezen in het Excel-bestand. Niet de linkse, volgens sommige analisten marxistische Doskozil, maar de meer centrumlinkse Andreas Babler haalde de meeste stemmen. Politicologen reageren verbijsterd in onder meer Kronen Zeitung: ‘Het is een ware schande. Hoe kan een partij die er nog niet eens in slaagt een verkiezing te organiseren, de verantwoordelijkheid dragen over onze staat?’

Doskozil feliciteerde zijn rivaal. Maar tegelijk klonk hij bitter toen hij zijn vertrek uit de federale politiek aankondigde: ‘Deze telling is een dieptepunt voor de sociaaldemocratie. Mensen zullen de spot drijven met ons.’

