Astrud Gilberto, zangeres van ‘The girl from Ipanema’, overleden

De Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is overleden. Ze is 83 geworden, zo is te lezen op het officiële Instagram-account van Gilberto.

In de jaren 60 werd Astrud Gilberto bekend met de hit ‘The girl from Ipanema’. Dat nummer nam ze op met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz. In 1965 kreeg ze er een Grammy voor.

Astrud Gilberto bracht na haar debuutalbum in 1965 nog zeventien albums uit in meerdere talen. In 2002 stopte ze met optreden. Gilberto hield zich de laatste jaren van haar leven bezig met kunst en zette zich in voor dierenrechten.

Later meer.

Lees ook