Euronav meer en meer in de greep van Noorse scheepvaartmagnaat

De Noorse scheepvaartmagnaat John Frederiksen heeft zijn greep op de Belgische oliereder Euronav nog vergroot. Hij is nu al voor 28,5 procent eigenaar van Euronav. Dat voedt de speculatie dat hij afstevent op een overnamebod.

Frederiksen heeft sinds april zijn belang in Euronav vergroot van 26,5 naar 28,5 procent. Daarmee overtroeft hij de Belgische redersfamilie Saverys meer en meer. Vorig jaar kochten ze allebei stelselmatig Euronav-aandelen bij. Tot begin dit jaar bleven de participaties in het Belgische scheepvaartbedrijf zeer dicht bij elkaar liggen.

De grote vraag is nu wat Frederiksen van plan is. De Noors-Cypriotische reder heeft totnogtoe nooit duidelijk gemaakt wat zijn streefdoel is. Met een belang van 28,5 procent is hij nog maar anderhalf procent verwijderd van de drempel om een verplicht overnamebod te doen op Euronav.

Vorig jaar probeerde hij al om Frontline, zijn eigen olietankerrederij, en Euronav te laten samengaan. Gecombineerd zouden die wereldwijd het grootste onafhankelijk scheepvaartbedrijf voor het vervoer van ruwe olie vormen. Dat plan viel begin dit jaar in het water. Frontline besloot eenzijdig het fusieakkoord van midden vorig jaar af te blazen. Die beslissing kwam enkele weken nadat de familie Saverys, die de Belgische scheepvaartgroep CMB controleert, erin was geslaagd om voldoende aandelen in bezit te krijgen om de deal te blokkeren.

De strijd om de Belgische beursgenoteerde olierederij heeft ook een inhoudelijke kant. De toekomstvisie van Frederiksen staat haaks op die van de familie Saverys. Frederiksen zet zwaar in op de uitbouw van een megatankerrederij voor het vervoer van ruwe olie. De familie Saverys wil dat Euronav zich heruitvindt als transporteur van klimaatvriendelijke alternatieven voor olie.

Lees ook