Hoe kan de band tussen leerlingen en leerkrachten versterkt worden? ‘We zouden ook leerkrachten op de vingers moeten kunnen tikken’, zegt Liuwa B. (16). ‘We nemen het mee.’

Mevrouw Elisa Lezsak, leerkracht zedenleer in de eerste graad, zit achteraan in de klas. Ze schudt in stilte maar ferm haar hoofd. ‘N-i-e-t ­d-o-e-n!’, lipt ze nog, maar het is al te laat. Eenentwintig ...