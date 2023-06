Daar zijn de mondmaskers weer: Tour voert coronaprotocol opnieuw in

Organisator ASO zal het coronaprotocol opnieuw introduceren tijdens de Tour de France. Dat melden verschillende bronnen aan het Franse persagentschap AFP. De Tourorganisator bevestigde onder meer de terugkeer van de mondmaskers en de sociale afstand.

Het protocol beperkte de toegang tot de finish voor ploegleden en verplicht mondmaskers bij journalisten en genodigden. Bovendien zullen de renners, die opnieuw een bubbel vormen en niet te dicht bij de toeschouwers mogen komen. Zo mogen ze ook geen selfies met supporters maken of handtekeningen uitdelen.

Zondag voor aanvang van de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné, de generale repetitie voor de Ronde van Frankrijk, droegen de renners al mondmaskers, wat ze niet erg leken te vinden.

‘Ik vind het niet erg, zolang we onze gezondheid maar beschermen’, zei de Fransman David Gaudu, kopman van Groupama-FDJ. ‘Ik draag liever een mondmasker dan dat iedereen opnieuw in paniek is door de epidemie en veel renners buiten strijd zijn vanwege corona.’

Zijn landgenoot Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) had nochtans aangegeven dat hij ‘een van de enigen was die een masker droeg’ in het vliegtuig om naar de Dauphiné af te zakken. ‘Misschien zijn de maatregelen te zwaar, maar ik wil echt de Tour rijden’, zei hij. ‘Wielrennen is misschien wel de sport waar je de meeste controle over hebt. Daarom waren er ook zoveel positieve gevallen in de Ronde van Italië. Het bederft het feest een beetje, maar je moet eraan wennen. Ik hoop dat het ooit allemaal voorbij zal zijn.’

ASO lijkt vooral geen herhaling te willen van de Giro van vorige maand, waar vele renners, onder wie wereldkampioen Remco Evenepoel, moesten opgeven na een positieve coronatest.

Lees ook