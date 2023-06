Tot tien graden verschil tussen kust en binnenland

Het wordt dinsdag 20 tot 26 graden in het binnenland, terwijl het kwik in de kuststreek niet hoger dan 16 graden zal klimmen. Dat zegt het KMI.

Dinsdagochtend komen er in het uiterste westen tijdelijk lokale lage wolken voor, elders is het opnieuw zonnig. In de namiddag ontstaan er vooral in Hoog-België stapelwolken en een paar lokale buien, eventueel met een donderslag, zijn daar niet helemaal uitgesloten. In de andere streken zijn de opklaringen ook in de namiddag nog meestal breed. De wind waait meestal matig, aan zee soms vrij krachtig, uit noordnoordoost tot noordoost.

Dinsdagavond zijn de opklaringen breed met lokaal meer wolkenvelden. Ook in de nacht naar woensdag blijft het vaak lichtbewolkt, maar geleidelijk verwacht het KMI meer hoge en middelhoge wolken vanuit het oosten en het noordoosten. De minima liggen tussen 11 en 14 graden bij een zwakke tot meestal matige noordoostenwind.

Woensdag opnieuw frisser aan zee: 17 graden tegen 24 of 25 in het centrum. Eerst wordt het vrij zonnig, al zijn er ook hoge wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden die vooral over het zuidoosten enkele plaatselijke (onweers)buien kunnen veroorzaken.