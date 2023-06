Vandaag is het uitermate zonnig vanaf de ochtend. In de loop van de dag komt wat lichte bewolking opzetten vanuit het oosten, maar de zon blijft domineren. Het wordt lokaal zomers warm bij maxima tussen 22 en 26 graden in het binnenland. Op het strand is het amper 16 graden bij een ­gure noordenwind met windkracht 4 à 5. In het binnenland waait de wind een stuk zwakker.