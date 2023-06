In het begin van mijn studies, intussen bijna twintig jaar geleden, verruilde ik een kot in Gent voor eentje in het hart van de Antwerpse studentenbuurt. Aan de muur had ik met punaises een rood-witte plastic zak gehangen, met daarop in blok­letters: ‘Antwerp till I die’. Als nieuweling in de ­koekenstad namen vrienden uit de jeugd­beweging me op sleeptouw. Ze waren fervente supporters van Royal Antwerp FC en lokten me mee naar de Bosuil.