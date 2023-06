Terwijl Duitsland in recessie ging, heeft de Belgische economie het erg goed gedaan. Dat is te danken aan onze ingebouwde schokdempers, zoals de auto­matische loonindexering. Maar tegelijk zijn die nefast voor de overheidsfinanciën.

De Belgische economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid, een stuk beter dan de 0,1 procent groei die de eurozone liet optekenen. Over het gehele voorbije jaar bekeken groeide de economie ...