Op het partijcongres van Vooruit werden enkele frappante voorstellen versoepeld. Werd partijvoorzitter Conner Rousseau teruggefloten voor zijn flinkse koers? ‘Het gaat om verduidelijkingen.’

‘Om de ontwikkelingskansen van kinderen te verhogen, willen we dat elk kind naar de kinderopvang gaat. Daarom bieden we elk kind 130 dagen gratis kinderopvang aan.’ Zo luidt punt tien in de congrestekst ...