Robert Hanssen: superspion voor de Russen, dood in cel

Robert Philip Hanssen is dood teruggevonden in zijn cel. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was hij verantwoordelijk ‘voor de grootste spionageramp uit de geschiedenis’. Hij kreeg 15 keer levenslang.

Twintig jaar geleden werd hij opgepakt. Hij ontsnapte enkel aan de doodstraf door mee te werken met het gerecht. Een federale rechtbank veroordeelde hem tot 15 keer levenslang. In een hyperbeveiligde federale gevangenis zat Robert Hanssen (79) 23 uur per dag in eenzame opsluiting. Hij werd dood teruggevonden in zijn cel.

De voormalige FBI-agent spioneerde jarenlang voor de Russen. In totaal verdiende hij 1,4 miljoen dollar in cash en diamanten aan zijn activiteiten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was hij ‘wellicht de grootste spionageramp uit de geschiedenis.’ Zijn beweegredenen bleven onduidelijk.

Begin jaren tachtig, hij was tien jaar in dienst het FBI, bood Hanssen zijn diensten aan de Russen. De samenwerking zou zowat twintig jaar duren, tot zijn aanhouding net na de eeuwwisseling. ‘What took you so long?,’ beet hij het arrestatieteam toe toen hij op heterdaad werd betrapt bij het deponeren van documenten. Hanssen besefte dat de autoriteiten hem op de hielen zaten. Voor de Russen daarentegen heeft hij steeds zijn anonimiteit kunnen bewaren, zowel tijdens de koude oorlog als na de implosie van de Sovjet-Unie.

Hanssen verkocht duizenden geclassificeerde documenten aan de KGB en haar opvolger de GRU. Die stukken gingen onder meer over de VS-strategie in het geval van een nucleaire oorlog, ontwikkelingen op het vlak van wapentechnologie en aspecten van contraspionage. Hij was op hetzelfde moment actief als Aldrich Ames, een CIA-man die eveneens voor het andere kamp werkte. Samen gaven ze de namen door van KGB-agenten die in Rusland voor de VS spioneerden. Verschillende onder hen werden geëxecuteerd.

Na de arrestatie van Ames in 1994 (hij zit nog steeds zijn straf uit) bleef Hanssen aan de slag. De Amerikaanse veiligheidsdiensten beseften dat niet alle gaten waren gedicht. Uiteindelijk betaalde de FBI 7 miljoen dollar aan een KGB-mol om op het spoor van Hanssen te komen. Driehonderd agenten waren betrokken bij de jacht op deze spion, ogenschijnlijk een nette vader van vier kinderen die gelukkig getrouwd leefde in een nederig huis en elke week naar de kerk ging.