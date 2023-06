Mike Trésor verkozen tot Speler van het Jaar

Mike Trésor is maandagavond op de Pro League Awards verkozen tot speler van het seizoen. Coach van het seizoen werd Mark van Bommel. Union greep ook hier naast de prijzen.

Trésor heeft na het mislopen van de titel met Racing Genk toch nog een mooie troostprijs gekregen. Onze landgenoot werd door zijn collega-profvoetballers verkozen tot Speler van het Jaar. De 24-jarige Trésor ging in de einduitslag twee spelers van Union vooraf: Victor Boniface en Teddy Teuma. Op de erelijst volgt hij ook een oud-Union-speler op: Deniz Undav.

Trésor ontbolsterde dit seizoen helemaal bij Genk, dat hem in 2021 wegkocht bij het Nederlandse Willem II. Hij was goed voor 8 doelpunten en 24 assists in de competitie. Dat laatste is een record.

Mark van Bommel werd eerder op de avond uitgeroepen tot Coach van het Jaar, na het behalen van de landstitel met Antwerp. Bij de vrouwen ging de trofee voor Speelster van het Jaar naar Anderlecht-spits Lore Jacobs. Het 18-jarige toptalent werd kampioen met RSCA en was zelf goed voor 16 doelpunten. Zij volgt Tessa Wullaert op de erelijst op.

