Duur gadget of grote doorbraak? Apple zet hoog in met VR-bril van 3.499 dollar

Apple combineert virtuele beelden met de echte wereld in de Apple Vision Pro, zijn eerste echt nieuwe productcategorie in acht jaar. Apple-ceo Tim Cook noemt het een ‘nieuw type computer’.

‘We do have one more thing’, zei Cook maandagavond, na anderhalf uur van andere software- en hardware-aankondigingen. Die uitdrukkelijke verwijzing naar de woorden van zijn voorganger, Steve Jobs, maakte meteen duidelijk hoe hoog de inzet voor Apple is. Het is geleden van de Apple Watch uit 2015 dat Apple nog een volledig nieuwe productcategorie lanceerde.

De Apple Vision Pro is een VR-kijker die, via camera’s aan de buitenkant, ook de echte wereld kan tonen. Dat is vergelijkbaar met de Quest-brillen van Meta, maar de Apple-versie lijkt vooral in te zetten op hoge beeld- en geluidkwaliteit en op integratie met zijn andere hardware, zoals Macintosh-computers.

Stemcommando’s

De Vision Pro heeft geen controllers, hij wordt alleen bediend met bewegingen van ogen en handen en met stemcommando’s. De buitenkant van het toestel is een beeldscherm dat de ogen van de gebruiker toont, zodat de gesloten headset lijkt op een doorzichtige skibril.

Dat de eerste Apple-bril met een hoog prijskaartje zou komen, was op voorhand uitgelekt. De prijs is nog net iets hoger dan verwacht: 3.499 dollar (3.266 euro). Dat is maar liefst zeven keer duurder dan de Quest 3-bril die Meta vorige week aankondigde.

Apple lijkt op gelijkaardige toepassingen te mikken als Meta: werken, communiceren en gamen. Al was er bij Apple ook veel nadruk op kijken naar video - de Vision Pro kan beelden tonen in 4K ultra hd-resolutie.

Virtuele realiteit is, ondanks heel wat pogingen over de jaren, nooit een succes geworden. De technologie heeft de jongste jaren wel een zekere populariteit bij gamers en wordt ook gebruikt voor professionele toepassingen.

Reputatie

‘Virtuele inhoud combineren met de echte wereld, kan ervaringen mogelijk maken die we nog nooit eerder hebben gezien’, zei Tim Cook. Maar tijdens veel van de demonstraties werden traditionele 2D-apps getoond zoals Facetime. Die apps lijken, als je de bril draagt, in de lucht te zweven. Apple hoopt dat software-ontwikkelaars met de Vision Pro aan de slag gaan om nieuwe toepassingen te bedenken.

Apple is zelden de eerste in een nieuwe markt. Maar in het verleden was het vaak zo dat een nieuwe technologie pas echt van de grond geraakt wanneer Apple met zijn versie uitkomt. Dat was niet alleen zo voor smartphones (met de iphone), maar onder meer ook smartwatches en tablets. Die ijzersterke reputatie staat nu op het spel. De zeer hoge lanceringsprijs maakt het onwaarschijnlijk dat dit eerste model in heel grote aantallen verkoopt.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg doopte zijn bedrijf in 2021 om tot Meta en kondigde toen aan dat hij miljarden zou investeren in de ontwikkeling van ‘het metaverse’, een virtuele wereld die onder meer met een VR-kijker kan worden bezocht. De Meta Quest 2 is momenteel de best verkochte VR-kijker, maar de verkochte aantallen zijn beperkt: volgens bepaalde bronnen zijn er in totaal de voorbije jaren zo’n 20 miljoen Quest 2-brillen verkocht, terwijl jaarlijks meer dan een miljard smartphones de deur uit gaan. Andere spelers in deze markt zijn Bytedance (het moederbedrijf van Tiktok) en Snap (maker van Snapchat). Ook van Samsung en Google worden aankondigingen verwacht.

Zeven jaar

De Apple -bril heeft een voorgeschiedenis van minstens zeven jaar. In 2016 al noemde Tim Cook augmented reality ‘heel interessant’ en gaf hij aan dat er ‘veel’ rond die technologie gebeurde bij Apple. In 2017 kocht Apple Vrvana, een bedrijfje dat toen al een prototype had gedemonstreerd van een VR/AR-bril, de Totem. Top-designer Jonathan Ive, de voormalige rechterhand van Apple-oprichter Steve Jobs, zou nauw betrokken zijn geweest bij het project, zelfs na zijn officiële afscheid van Apple in 2019.

