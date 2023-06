Dat Oekraïne aan een grootschalig offensief bezig is, zoals de Russen beweren, klopt niet volgens Kiev. Toch nemen de gevechten op verschillende plaatsen toe en komt het ‘moment van de waarheid’ dichterbij.

Is het grote Oekraïense tegenoffensief begonnen? Het Russische ­ministerie van Defensie meldde maandagochtend dat Rusland een aanval had afgeslagen van acht bataljons, waar­onder twee met tanks, in het ...